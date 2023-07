Alfredo Pedullà, esperto di mercato, scrive sul suo profilo Twitter una notizia di mercato del Napoli. Ecco cosa riporta:

“Tra i vari Kilman e Danso, con valutazioni molto alte, nelle ultime ore ha scalato posizioni Mavropanos: contatti fitti in corso. Valutazione di circa €25M. Non si escludono altre piste, ma il Napoli ora può decidere di uscire definitivamente allo scoperto per Mavropanos”.