Alvino: “Occhio a Giuntoli, vuole un giocatore del Napoli alla Juventus”

Durante la trasmissione Ne Parliamo da Dimaro in onda su Canale 8, Carlo Alvino ha rivelato un retroscena di calciomercato riguardo il Napoli. Il giornalista sostiene infatti che Giuntoli, ex ds degli azzurri ed attuale della Juventus, voglia un giocatore partenopeo in bianconero.

Ecco le sue parole: “Attenzione, suona un campanello d’allarme su Zanoli: Giuntoli. Occhio alla Juve sul terzino del Napoli. Oggi è del Napoli, lo sappiamo, ma per come funzionano le cose, potrebbe anche andare a scadenza, tutto può succedere…”