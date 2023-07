Come riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere del Bari Elia Caprile è ormai ad un passo dal Napoli. Ieri è stata la giornata chiave per definire il suo trasferimento, con le due società che hanno messo a posto gli ultimi dettagli e adesso si attendono solo le visite mediche prima della firma sul contratto. Il calciatore però non resterà al Napoli questa stagione ma verrà girato in prestito secco all’Empoli e prenderà le veci di Vicario.