CdS – Il Napoli torna su Lo Celso: la formula

Dopo aver pensato a Giovanni Lo Celso nel luglio del 2022, il Napoli è tornato su di lui dopo la cessione di Ndombele.

A scriverlo è il Corriere dello Sport, che parla di “destini incrociati, quelli dei due centrocampisti: entrambi sono di proprietà del Tottenham ed entrambi sono rientrati a Londra, alla base“. L’idea del Napoli è di mettere in piedi un’operazione in stile Anguissa e Ndombele, un prestito da un anno con diritto di riscatto. La situazione però non è facile, su di lui ci sono anche il Betis e l’Aston Villa.