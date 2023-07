Battistini: “Si sta parlando davvero troppo di Caprile nell’ultimo periodo, i rumors sul Napoli sono normali dopo la stagione fatta”

Graziano Battistini, agente del portiere del Bari Elia Caprile, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it per parlare del suo assistito. Secondo l’agente dell’estremo difensore dei pugliesi in questo periodo si sta parlando davvero troppo del proprio assistito, e i rumors sono normali per la stagione fatta. Queste le sue parole: “Dico la verità, si sta parlando davvero troppo, e attorno al suo nome c’è troppo caos. Le voci del Napoli, le voci di qua e di là, sono rumors normali per un ragazzo che nella passata stagione ha fatto così bene. Poi si vedrà quello che succederà. Non gli ho chiesto se si aspettava questo interesse da parte del Napoli. Ora è in vacanza, si sta rilassando e ricaricando dopo una stagione importante”.