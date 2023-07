Repubblica – Zielinski pronto a lasciare Napoli: i dettagli

Come riporta La Repubblica, oggi è una giornata importante per Zielinski, centrocampista del Napoli. L’Al Ahli gli ha offerto un triennale da 36 milioni di euro, 12 a stagione, più diversi benefit. Il giocatore polacco potrebbe accettare la proposta. C’è comunque da convincere Aurelio De Laurentiis con un’offerta importante anche per il club azzurro. Il presidente è disposto a cedere Zielinski, considerando che si trova a un anno dalla scadenza del contratto, ma parte da una valutazione di 25 milioni di euro. Si attende la proposta ufficiale daò còub arabo.