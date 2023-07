Itakura al Napoli? Ds Borussia M’Gladbach: “Non vogliamo cedere nessuno”

Nonostante le voci diffuse nelle scorse settimane, le strade di Itakura e del Napoli sono sempre più lontane. Gli azzurri infatti, dato l’imminente addio di Kim Min-Jae, avrebbero avuto contatti con il suo entourage e con il Borrussia Mönchengladbach per trovare un accordo e portarlo a Napoli come sostituto del coreano.

La Bild, portale tedesco, ha però riportato le parole di Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia: ”Abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra, il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non vogliamo cedere più nessuno, siamo anzi già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza”.