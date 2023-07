Schira: “Demme pronto all’addio, c’è l’accordo con l’Herta Berlino”

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Diego Demme ha trovato un accordo con l’Herta Berlino. Dopo le ultime stagioni caratterizzate da alti e bassi, il tedesco vorrebbe infatti lasciare Napoli e riavvicinarsi alla Germania. Gli azzurri, intanto, sono aperti alla cessione ma non a parametro zero.

Ecco il tweet: “Diego Demme ha raggiunto un accordo di massima con l’Herta Berlino per un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Il centrocampista ha un contratto con il Napoli fino al 2024, e gli azzurri non vogliono lasciarlo a parametro zero”