Secondo Gianluca Di Marzio, tre squadre di Serie A puntano Lazar Samardzic. Non solo il Napoli, sul giocatore dell’Udinese ci sono infatti anche Inter e Juve.

Al momento però non è arrivata alcuna offerta ufficiale al club friulano. Come già detto dal ds Balzaretti, la cessione potrebbe arrivare solo in caso di un’offerta importante.