Massimo Ugolini, inviato del Napoli per Sky Sport, ha fatto il punto e ha presentato il suo libro, “La notte prima“, in cui parla di una notte Scudetto. Questa la presentazione:

“Il protagonista è un giovane universitario che è in ritardo e che aiuta il padre nel lavoro da tassista per mantenere gli studi, e dunque porta il taxi in giro per Napoli: e incontra sia persone comuni, sia personaggi importanti, come Koulibaly, Hamsik. Salvatore Esposito. E tutto avviene in una notte prima di una gara Scudetto. A corredo del libro, c’è anche l’aiuto di Maurizio De Giovanni, che parla di 7 storie”.

Poi, sull’ultima annata, Ugolini ha detto la sua opinione:

“Io non mi sarei mai aspettato quest’annata se ripenso al ritiro a Dimaro nel 2022, anzi ero più fiducioso per lo Scudetto nel 2021, nel primo anno di Spalletti e questa sensazione me la confermò Koulibaly, che mi rivelò che l’anno con più rimpianti non era l’anno dei 91 punti con Sarri, ma il primo anno di Spalletti, dove un po’ tutti ebbero la sensazione che fosse gettata via un’occasione. Poi, sai, tornando all’esttae scorsa, vedevo Kvara fare il fenomeno in allenamento, ma la partita è un’altra storia, non conoscevo Kim. Ebbi la sensazione che poteva essere l’anno giusto dopo Napoli-Liverpool: lì pensai che se giocava in questo modo, poteva essere l’anno giusto”.

E, infine, ha chiosato su Spalletti:

“Io credo che a Napoli sia stato semplicemente perfetto, dal punto di vista della comunicazione: veramente non ha sbagliato nulla. Ad esempio, mi ricordo la serata dopo Empoli-Napoli 3-2 del 24 aprile, che fece uscire la squadra azzurra dalla lotta Scudetto, e ci fu la diatriba sul rinnovo, che per la società aveva deciso Spalletti, ma non fu così: lì Spalletti poteva andare alla rottura, invece ricompose l’armonia con De Laurentiis anche grazie all’aiuto di Giuntoli e furono messe la basi per questa stagione”.