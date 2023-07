Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, David Ornstein, il Napoli avrebbe messo sul piatto ben 35 milioni di euro per assicurarsi il difensore del Wolverhampton, Max Kilman. Secondo il collega del noto quotidiano britannico “The Atletic” però, la dirigenza inglese avrebbe rifiutato la prima proposta del Napoli. La Premier, come è risaputo, è bottega cara ed i Wolves valuterebbero solo un’offerta da almeno 40 milioni di euro.

Per il momento, dunque, la trattativa resta in stand-by per il difensore classe 1996 che ha un contratto in scadenza nel 2026.