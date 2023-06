Incontro tra ADL e Marotta, c’entra Meret. Le ultime da Milano

La scorsa mattina, Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sono stati fotografati mentre facevano colazione insieme. I due, insieme al presidente dell’Atalanta Percassi, si sono incontrati per discutere di questioni legate ai diritti tv, argomento sempre più caldo.

Secondo “Il Quotidiano”, non è però da escludere che il dirigente nerazzurro abbia chiesto ad ADL di Alex Meret, portiere del Napoli. Il numero uno interista, Onana, sembra infatti destinato alla Premier e in casa Inter si cerca un sostituto. Meret piace, ma il Napoli lo valuta 25 milioni e la trattativa è ancora in fase di evoluzione.