Repubblica – Juventus ultimatum al Napoli per Giuntoli, le ultime

La Repubblica riporta nuove indiscrezioni riguardo all’intreccio di mercato tra Cristiano Giuntoli e la Juventus che dura da un mese intero. Ecco cosa ha espresso:

“Si tratta di un vero e proprio ultimatum da parte dei bianconeri. In cima ai desideri c’è sempre lui, ma l’attesa si è fatta sfibrante oltre che controproducente per tutti: o si inizia la nuova stagione insieme, oppure è meglio aspettare. Il nodo resta la posizione del presidente De Laurentiis, che non pare intenzionato a liberare il suo dirigente, in scadenza a giugno del 2024. Se il 1° luglio non sarà libero i bianconeri ne faranno a meno. De Laurentiis aveva proposto di inserire nell’affare Zielinski: no da Torino”.