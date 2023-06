Di Marzio: “Il Napoli punta due nomi per il post-Kim, ecco quali”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato sui suoi profili social una mossa di mercato del Napoli, che va alla ricerca del sostituto di Kim. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli si prepara a dire addio dopo una sola stagione a Kim Min-Jae. A partire dal pirmo luglio, infatti, il Bayern Monaco potrà esercitare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro per il sudcoreano. Il Napoli, poi, con questa disponibilità economica andrà alla ricerca di un sostituto in difesa. Sono due i primi nomi della lista del Napoli per andare a sostituire l’ormai uscente Kim. Il primo è quello di Ko Itakura del Borussia M’gladbach con un passato al Manchester City. Nella lista, c’è anche il nome di Robin Koch del Leeds, ex difensore del Friburgo e già un’idea passata del Napoli. Tedesco classe 1996 di piede destro e molto strutturato, Koch ha la scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 gougno 2024″.