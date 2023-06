Addio Kim, si pensa al sostituto: il nome arriva dalla Francia

L’addio di Kim Min-Jae sembra ormai imminente, il giocatore ha una clausola di circa 60 milioni e molti club in Europa sono disposti a pagarla. Primo su tutti il Bayern Monaco, che pare abbia già in mano il difensore. Il Napoli pensa quindi al sostituto, c’è bisogno di un giocatore pronto a raccogliere l’eredità di uno dei principali trascinatori verso lo scudetto degli azzurri.

La scelta di De Laurentiis potrebbe arrivare dalla Francia, negli ultimi giorni è infatti cresciuto l’interesse per Kevin Danso, centrale del Lens. L’austriaco sarebbe una delle prime richieste fatte da Rudi Garcia nei confronti della società. Il classe ’98 è stato uno dei migliori difensori del campionato francese e il Napoli potrebbe portarlo in città per poco più di 20 milioni.