Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nell’edizione delle 19 di Sky Sport 24, dedicato al calciomercato.

In particolare, l’esperto di mercato hanno commentato le parole del presidente sul futuro di Osimhen:

“E’ chiaro che se dovessero arrivare offerte da 150 milioni, non ci sarebbe nemmeno da discuterne. A queste cifre, tutte le italiane vendono i campioni. Ma ci sono due elementi: ADL ha parlato di salute del Napoli, ed è uno dei pochi club in salute nel nostro panorama. Quindi, il Napoli non ha la necessità di vendere il giocatore, e la cessione di Kim garantirebbe il sacrificio per avere investimenti sul mercato, per cui, in questo senso, la cessione del coreano basterebbe, anche se con 150 milioni puoi reinvestire tanto. Oggi, però, ADL ha svelato che c’è un’intesa di massima con Osimhen per il rinnovo, per cui ciò rafforza la posizione del club, perché con un contratto fino al 2027, non ci sarebbe obbligo di vendere. Per cui, con il rinnovo fino al 2027, non so se basterebbero 150 milioni, anzi potrebbero essere rifiutati. Se poi la firma non dovesse arrivare, è chiaro che il Napoli potrebbe anche accettare cifre inferiori, per non rischiare di svalutarlo. Ci sono tante variabili da tenere in considerazione, perché la novità è che Osimhen è disposto a rinnovare, mentre prima ADL garantiva solo la permanenza del nigeriano, ma senza aprire, almeno così tanto, all’ipotesi rinnovo”.