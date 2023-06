Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato della situazione di Victor Osimhen, attaccante del Napoli con cui c’è già un accordo secondo il presidente per il rinnovo.

L’esperto di mercato di Sky Sport ha fatto il punto su questa situazione:

“Il Napoli non ha un accordo già raggiunto con Osimhen, ma l’attaccante si è dichiarato disponibile al rinnovo; in questi giorni, ci sarà un incontro con Roberto Calenda, il suo agente, sia per capire se qualche club potrebbe offrire la cifra irrinunciabile a cui oggi accennava il presidente, sia per cercare, in caso non ci siano grossi club all’orizzonte pronti a fare un sacrificio per il giocatore, a iniziare a parlare di rinnovo. In caso in cui il nigeriano dovesse andare via, tra i possibili sostituti potrebbe prendere quota un altro attaccante del Lille, il canadese David, che Rudi Garcia conosce bene”.

Invece, sul sostituto di Kim, ha detto:

“Il Napoli è già all’opera per cercare il sostituto del coreano, e tra i profili che potrebbero essere presi in considerazione, Rudi Garcia avrebbe chiesto Danso, il giovane centrale del Lens rivelazione della Ligue 1 e che si è qualificato in Champions“.