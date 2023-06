Kim-Bayern, Romano: “C’è l’accordo, trattativa agli sgoccioli”

Le strade di Kim Min-Jae e del Napoli sono sempre più lontane. Il coreano è pronto a lasciare il club in estate e su di lui si fa sempre più forte l’interesse del Bayern Monaco. Secondo quanto scrive su Twitter Fabrizio Romano, il difensore è vicinissimo al trasferimento in Germania: “L’accordo tra il Bayern e Kim Min-jae è agli sgoccioli, dettagli da definire sul contratto quinquennale. È pronto ad accettare, ma non ha ancora firmato. La clausola rescissoria entrerà in vigore il 1 luglio e a meno che altri club non inviino una nuova proposta di stipendio più alta la prossima settimana, Kim passerà al Bayern”.