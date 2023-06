Il Mattino – Napoli, pronta l’offerta per Gabri Veiga. 30 mln al Celta Vigo

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e il francese si sta già muovendo insieme a De Laurentiis per formare la squadra adatta al suo gioco. Uno dei primi obbiettivi sarebbe Gabri Veiga dal Celta Vigo, il centrocampista spagnolo piace molto a mister Garcia e l’acquisto non è infattibile. Secondo “Il Mattino”, il Napoli avrebbe infatti già pronta un’offerta da 30 mln per il cartellino del giocatore, a cui andrebbero invece 3 mln annuali per un ipotetico contratto di 4/5 anni. Il classe 2002 ha però una clausola da 40 mln di euro ed il club spagnolo non ha intenzione di cederlo a meno.