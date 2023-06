La “Gazzetta dello Sport”, oggi, in edicola, fa il punto sul Napoli e sulla strategia che si perseguirà sul mercato, tenendo conto anche delle opinioni del nuovo allenatore, Rudi Garcia.

Infatti, la squadra azzurra, di fronte alle giuste offerte, potrebbe cedere qualche tassello e il reparto scouting sarebbe già pronto e ha già individuato dei possibili rinforzi, soprattutto a centrocampo e in attacco.

A centrocampo, piacciono tanto il vecchio pallino Koopmeiners, seppur l’Atalanta spari alto, e il gioiello del Celta Viga Gabri Veiga, ma anche in attacco si valutano alcuni talenti.

Infatti, in caso di cessione di Osimhen, l’attaccante nigeriano, tra i tanti profili visionati dal Napoli c’è anche quello di Jonathan David, altro talento che si sta mettendo in mostra in casa Lille.