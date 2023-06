Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo profilo social, il Bayern Monaco è pronto ad acquistare Kim dal Napoli. La società tedesca ha intenzione di pagare la clausola rescissoria del difensore che sarà valida dai primi giorni di luglio. Il Bayern inoltre ha convinto il coreano sul progetto e gli agenti stanno trattando per l’ingaggio. Infine, resta ancora sullo sfondo il Manchester United, anche se non ha mai affondato il colpo per acquistare il difensore azzurro.