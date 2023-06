Sky – Sousa si allontana, c’è un altro nome in vantaggio: il punto

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Calciomercato-L’Originale”, in onda su Sky Sport sul Napoli. Ecco le sue parole:

“Continua il casting per il nuovo allenatore del Napoli. Ad oggi Sousa in netto ribasso e Galtier in rialzo. L’allenatore del PSG è favorito anche su Garcia, anche se l’ex Roma conosce il campionato italiano così come Fonseca, anche lui sondato in questi giorni. Le quotazioni di Sousa sono in ribasso anche per la questione clausola che De Laurentiis non vuole pagare. La Salernitana, inoltre, non è stata informata ne dal Napoli ne dall’allenatore”.