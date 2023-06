TMW – Milik sul mercato, Giuntoli alla Juventus è tutto in stand-by: i dettagli

Il noto esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto sulla situazione Giuntoli al Napoli. Queste le sue parole: “La Juventus non ha avuto più notizie da Giuntoli ed al momento la situazione è in stand-by. Il direttore sportivo ex Carpi, è ancora in cerca di una nuova sfida ma ADL non ha intenzione di lasciarlo andare. Il tempo passa e i bianconeri iniziano a programmare. Manna ha fatto bene con l’Under 23 ed, al momento, ha già deciso di non riscattare Arek Milik. Il polacco ha convinto solo in parte la dirigenza piemontese che adesso cercherà un accordo col Marsiglia per abbassare le cifre del riscatto fissate la scorsa stagione“.