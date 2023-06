GdS – Non solo Kim, il Napoli pensa ad altri due difensori asiatici: i dettagli

L’edizione online della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, in particolare si è soffermato sul reparto difensivo. Dopo la probabile tournée in Corea del Sud, poi mai confermata per via dell’addio di Spalletti, l’intenzione della dirigenza partenopea è di espandere sempre più il brand azzurro nei paesi asiatici.

L’arrivo di Kim e la grande stagione disputata dall’ex Fenerbache ha dato una gran mano in tal senso ma ADL ha altro in mente. Come anticipò ai microfoni di Rai 3, il patron del Napoli ha le idee chiare ed intende portare all’ombra del Vesuvio qualche altro profilo dal Sol Levante.

Secondo l’edizione online del quotidiano, gli azzurri seguono da tempo due difensori: Ko itakura (26 anni) del Borussia Monchegladbach e Hiroki Ito (24 anni) dello Stoccarda. Entrambi autori di una buona stagione in Bundesliga e nel giro della Nazionale già da diverso tempo.