Rafa Benitez è uno dei candidati alla panchina del Napoli; la sua amicizia con De Laurentiis, nonché la sua grande cultura e competenza calcistica lo indicano come possibile sostituto di mister Spalletti.

E proprio lo stesso allenatore spagnolo ha voluto commentare queste voci direttamente da Istanbul, dove è andato a seguire la finale; interpellato da Sky su un possibile ritorno a Napoli, ha detto:

“Non lo so, me lo stanno chiedendo tante volte. Io adesso sono in attesa: è chiaro che voglio un club che possa vincere, non uno che magari lotti per stare a metà classifica, non è la mia mentalità”.

Poi, proprio sul Napoli, ha aggiunto:

“Non voglio fare pubblicità a me stesso, la decisione spetta a qualcun altro. Io sono carico e preparato, sto guardando tutto il calcio internazionale per analizzare le squadre, come ho sempre fatto e come sempre farò”.