Di Marzio sulle ultime in chiave allenatore: “ADL vuole Italiano! Su Rudi Garcia..”

Gianluca Di Marzio ha fornito qualche piccolo aggiornamento sul fronte allenatore in casa Napoli.

Tra le ultime notizie del valzer di allenatori che sta sondando ADL direttamente, a quanto pare il favorito rimarrebbe il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, nonostante le ultime notizie che, ieri sera, hanno visto in primo piano un incontro con l’ex Roma Rudi Garcia. Ecco quanto dichiarato dall’esperto di Sky: “Nonostante gli ultimi contatti con Rudi Garcia e la cena di ieri sera con ADL, il francese non dovrebbe essere il nome decisivo. La prima scelta del patron azzurro, infatti, rimane Italiano della Fiorentina”. Una situazione che, se confermata, dipenderebbe molto dall’incontro dell’attuale tecnico dei viola con Commisso, in programma a breve per delineare il futuro della panchina toscana.