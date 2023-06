SportMediaset fa il punto sulla panchina del Napoli, che da lunedì sarà orfana di Luciano Spalletti, atteso domani alla sua ultima panchina in maglia azzurra.

Per l’emittente, ADL sta sondando diverse piste: non è ancora tramontata la pista che porta al tecnico portoghese, a Sergio Coinceiçao, ma è una pista che si è raffreddata in quanto ci sarebbe una clausola da pagare.

Per cui resta in piedi, ed è un’ipotesi molto valida, l’idea di portare Vincenzo Italiano: i rapporti tra le presidenze sono ottimi, ma al momento non c’è stato nessun contatto.

Sullo sfondo la garanzia per ADL, che si chiama Rafa Benitez.