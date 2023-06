Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra Thiago Motta e la dirigenza del Bologna al completo. Al centro del dibattito c’era, ovviamente, il futuro dell’allenatore degli emiliani. Thiago Motta ha ancora un anno di contratto con il club ma, vista l’ultima brillante stagione, sono diverse le squadre che hanno palesato l’interesse per l’allenatore ex centrocampista dell’Inter.

Tra queste c’è il Napoli che deve ancora decidere il successore di Luciano Spalletti ma non solo. Concreta anche l’ipotesi PSG che, se non dovesse trovare pretendenti adatti, potrebbe scommettere sul suo ex calciatore.

Nel frattempo, comunque, l’esito dell’incontro di oggi dovrebbe aver avuto esito positivo. L’italo-brasiliano pare aver acconsentito alla volontà del presidente di procedere insieme per l’ultimo anno di contratto. In caso di sorprese improvvise però, il patron del Bologna ha già pronto il sostituto: Eusebio Di Francesco.