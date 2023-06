Sky – Conceição si allontana, pronto Benitez: le ultime

Secondo quanto ripota Sky Sport, Sergio Conceição sta leggermente sfumando per via della clausola rescissoria presente nel contratto e anche per qualche perplessità da parte dell’entourage dell’allenatore. De Laurentiis non ha ancora trovato il prossimo tecnico del Napoli. Dopo De Zerbi, Conte, Luis Enrique, Thiago Motta e Sergio Conceição, l’ultima opzione che potrebbe essere ora spendibile è quella che porta a Rafa Benitez. Non è una suggestione, lo spagnolo è sempre rimasto in contatto con il patron del Napoli.