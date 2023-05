Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato, nel corso del suo programma, con i suoi ospiti del futuro tecnico della squadra del Napoli.

In particolare, il direttore ha voluto fare il punto su un nome in particolare, molto gettonato come sostituto di Spalletti: Vincenzo Italiano. Queste le parole del direttore:

“Da quello che so, anche perché le due società sono amiche, non c’è stato nessun contatto per Italiano, anche perché non so se ADL vorrebbe fare uno sgarbo a Commisso. Anche se, Alessandro Alciato mi ha confidato di un colloquio tra De Laurentiis e Lotito, in cui il presidente del Napoli ha definito il mister della Viola come ideale per Napoli e che un giorno diventerà l’allenatore degli azzurri”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.