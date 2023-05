Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro della panchina azzurra, dato che probabilmente, nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali, Spalletti andrà via.

Il direttore ha fatto il punto su vari nomi, tra i tanti circolati nelle ultime ore e negli ultimi giorni, facendo un punto su Antonio Conte e Gasperini, improbabili per questi motivi:

“Con Antonio Conte non mi risultano contatti; vi dico questo sul tecnico leccese. Conte intriga il Napoli, potrebbe venire un giorno dato che la piazza lo stuzzica, ma in questo momento, dato il progetto incentrato sul 4-3-3, è un nome non spendibile. Se ci fosse stato un tecnico alla Mazzarri, che difendeva a 3, allora sarebbe stato plausibile”.

Inoltre, su Gasperini, ha detto:

“Qualcuno ha accostato Gasperini a Napoli, ma a me non risultano dei contatti recenti nelle ultime ore”.