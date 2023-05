Cristiano Giuntoli è in bilico tra il Napoli e la Juventus: il suo futuro è in bilico e al momento, molto incerto.

Infatti, il ds azzurro non approderà alla Juve, almeno facilmente, in quanto la pista si è molto bloccata nelle ultime ore per alcune questioni meramente economiche.

Per il ds, liberarsi dal Napoli è molto complicato, dato il contratto fino al 2024, e anche in caso di dimissioni, Giuntoli dovrebbe pagare una penale per svincolarsi dagli azzurri.

Per cui, a causa di queste difficoltà, potrebbe esserci la possibilità che Giuntoli resti un altro anno a Napoli(nonostante le difficoltà che il dirigente rinviene per rinforzare la squadra), e la Juve pensi a Manna, ds dell’Under 23.

E, poi, dal 2024-2025 magari la Juve può ripensare a prendere da svincolato Giuntoli, prima di un’annata senza penalizzazioni o pene inflitte dalla giustizia sportiva.

Fonte: Calciomercato.it.