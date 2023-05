SKY – Si raffredda la pista Giuntoli per la Juventus: la situazione

Durante la trasmissione Sky Calcio Club si è parlato a lungo della possibilità di vedere Cristiano Giuntoli nella Juventus. Secondo la redazione dell’emittente, la trattativa nelle ultime ore si è piuttosto raffreddata. ADL non vuole lasciarlo partire e non è riuscito a trovare alcun tipo di accordo economico per il via libero definitivo. La Juventus prende tempo e valuta le alternative.

Al momento, la soluzione migliore e più rapida, sembrerebbe Giovanni Manna l’attuale direttore sportivo della Juventus Next Gen. Allegri valuta con attenzione anche se la sua stessa posizione sembrerebbe a rischio come riportato dai colleghi di Sky Calcio.