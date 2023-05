Di Marzio: “Rapporto problematico ADL-Spalletti! Difficile dire chi possa sostituire il tecnico”. Movimento anche sul mercato, offerta all’Udinese per Beto

Gianluca Di Marzio ha fornito notizie importanti sul futuro di Spalletti e in tema mercato alla puntata serale de “L’Originale”, in onda su Sky Sport.

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha riassunto così gli ultimi giorni di novità sul futuro di Spalletti a Napoli e sul suo rapporto con patron ADL: “ADL e Spalletti hanno sempre avuto un rapporto non sempre idilliaco. Qualcosa che il tecnico avrà fatto presente al presidente già durante l’ultima cena. Non sarebbe facile per il Napoli ripartire la prossima stagione senza il suo allenatore e alcuni calciatori come Kim ed Osimhen, oltre all’addio di Giuntoli. Sono dei nomi che rappresentano una perdita importante”. Poi, ha risposto così sull’ipotetico sostituto del toscano: “Difficile dire ora chi possa sostituirlo. Ci sono tanti nomi: non credo ci siano i presupposti per De Zerbi che vuole rimanere in Premier, Conte è un sogno ma è una pista difficile. Potrebbe intavolarsi un discorso con Benitez. Nagelsmann può essere una sorpresa, ADL ha sempre stupito tutti negli anni scorsi”.

Il Napoli si muove poi anche sul mercato, prima offerta per Beto all’Udinese per un possibile dopo-Osimhen: “Il Napoli quest’anno ha saputo sostituire giocatori importanti che se ne sono andati, anche adesso è in contatto con l’Udinese per Beto. De Laurentiis ha chiamato Gino Pozzo e offerto 25 mln, gli ha risposto 35, ma significa che si sta già muovendo”.