Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito prepara un colpo da almeno 20 milioni per sostituire Milinkovic. Secondo lui è il prezzo che dovrà pagare per centrare un vero rinforzo a centrocampo. Sarri considera Loftus-Cheek del Chelsea e Zielinski del Napoli i centrocampisti ideali per rinforzare la Lazio.