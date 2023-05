Sky – Kamada vuole il Milan, il Napoli resta fuori

Come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Milan è interessato ad acquistare Daichi Kamada in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il giapponese classe 1996 vorrebbe giocare con i rossoneri, ma il club dovrà decidere se affondare per anticipare concorrenza del Borussia Dortmund. Kamada è un trequartista, ma può ricoprire anche la stessa posizione di Bennacer e anche in quell’ottica la dirigenza rossonera lo valuterà. Il nipponico era stato accostato anche al Napoli, che però al momento non è in corsa.