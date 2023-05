Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, saranno diversi i top club europei alla ricerca di un bomber nel mercato estivo. Il più richiesto, al momento, è sicuramente Victor Osimhen che, però, ha ancora due anni di contratto con il Napoli campione d’Italia!

Il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, il Manchester United e il Chelsea stanno cercando di migliorare la loro squadra in questo ruolo. Anche se Osimhen è un obiettivo ambito dalle migliori squadre d’Europa, De Laurentiis ha già fissato il prezzo per il suo fuoriclasse. Il patron partenopeo non accetterà offerte inferiori ai 150 milioni di euro.