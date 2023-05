SportMediaset fa il punto sul futuro del Napoli, dato che queste settimane saranno molto importanti per programmare la futura stagione del Napoli, dove gli azzurri dovranno fare uno step in più.

In particolare, secondo l’esperto di mercato Daniele Miceli, ci sarebbe in programma un incontro tra Spalletti e De Laurentiis la prossima settimana per cercare di porre le basi per la squadra del futuro.

Mister Spalletti vuole che la rosa non venga smantellata e in questo senso ci potrebbe già essere una buona notizia per tutto l’ambiente: ad oggi, Osimhen non è vicino ad altre squadre, anche perché nessuno si è ancora avvicinato alla richiesta di 150 milioni degli azzurri.

Fonte: SportMediaset.