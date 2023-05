Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe pensando a Piotr Zielinski come possibile rimpiazzo di Sergej Milinkovic-Savic qualora il centrocampista decidesse di lasciare i capitolini in estate. Di seguito il punto fatto dal quotidiano: “Piotr Zielinski è ancora interessato al rinnovo con il Napoli. Difficile che possa trasferirsi alla Lazio se le cose restano così. Maurizio Sarri, nel mentre, sta esplorando la possibilità di Ruben Loftus-Cheek come alternativa. Davide Frattesi resta un sogno per i capitolini anche se il suo futuro sembra incerto al Sassuolo. Le decisioni saranno prese a giugno quando la Lazio capirà definitivamente le intenzioni del centrocampista serbo“.