Victor Osimhen è l’attaccante del Napoli, il trascinatore di questa squadra incredibile, e probabilmente, in un duello interno con il suo grande compagno Kvara, si giocherà il ruolo di MVP di questa stagione.

Su di lui ci sono tante squadre, tante big europee che hanno messo gli occhi sul nigeriano: non solo squadre di Premier, ma anche il Psg pensa a lui per sostituire l’attacco atomico con Messi, Mbappè e Neymar che però non ha portato all’agognata Champions.

Però, la squadra transalpina non ha ancora deciso se affondare o meno il colpo: Luis Campos lo vorrebbe, dato che fu lui a portarlo al Lille, mentre parte della dirigenza parigina vorrebbe anche rendere la squadra un po’ più francese e pensa a Kolo Muani, giocatore che assomiglia ad Osimhen, rivale del Napoli agli ottavi con il suo Francoforte.

Al momento non è stata presa nessuna decisione e si aspetterà l’estate per decidere il da farsi.