Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel suo podcast, il talento argentino Thiago Almada classe 2001 ha catturato l’interesse del Napoli. L’Atlanta United chiede almeno 20 milioni per il cartellino del calciatore. Come specifica Romano, la trattativa non è in via di chiusura, ma le due parti stanno parlando sul possibile affare. Seguiranno aggiornamenti sulla questione.