Secondo quanto riportato dal portale londinese Football.London, Luciano Spalletti sarebbe finito nel mirino del Chelsea in vista delle prossima stagione. Il club sta attualmente valutando Julian Nagelsmann come possibile nuovo tecnico. Dopo colloqui positivi, è previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane. La scelta di Nagelsmann sembra essere privilegiata per motivi economici e non solo. Nel frattempo, Frank Lampard guiderà la squadra fino alla fine del campionato.