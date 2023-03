Dalla Russia, il Napoli punta al difensore del CSKA Mosca

Stando al contratto firmato da Kim Minjae quando ha accettato di etrare al Napoli, il coreano potrebbe andare via dopo una sola stagione nel team partenopeo, motivo per cui il club di ADL sembra già in cerca di possibili sostituti. La dirigenza sembra direzionata a comprare un nuovo difensore. Si tratta del russo Igor’ Diveev, giocatore del CSKA Mosca. Ad annunciarlo è Sport Express. L’agente di Diveev è stato intervistato, e in merito all’argomento le sue parole sono state: “Non ne so niente, partiamo dai fatti. Se ci sarà interesse, significa che sarà espresso in proposte ed offerte, e allora se ne potrà parlare“. A dimostrare interesse nei confronti del giocatore, però, ci sarebbero altre due squadre: Venezia e Zenit, motivo per cui l’agente del difensore continua: “Ci sono dei partner che lavorano in Europa, tutto è possibile. Non so ancora niente del Napoli: ammetto che c’è interesse, ma ad oggi non ho tali informazioni“.

Oltre al russo, il Napoli sembrerebbe interessato anche a Saliba (dell’Arsenal) che però avrebbe un costo più elevato del primo. Transfermarkt, infatti, stima il valore del primo come 6 milioni di euro, mentre quello del francese sarebbe di 55 milioni di euro.