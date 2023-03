TMW – Giuntoli guarda al futuro: sul taccuino Okafor e Pavlovic del Salisburgo

Il Napoli comincia già ad attivarsi sul mercato in vista della prossima stagione. Sul taccuino di Giuntoli sono diversi i profili seguiti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società allenata da Luciano Spalletti starebbe studiando con profonda attenzione due giocatori in forza al club austriaco, dominatore della Bundesliga nazionale. Il primo è lo svizzero, origini nigeriane, Noah Okafor: attaccante classe 2000, nazionale elvetico, seguito tra le altre anche dal Milan che cerca da tempo un prospetto come lui per ringiovanire il reparto. E poi il difensore Strahinja Pavlovic che in pochi mesi si è imposto come un leader del presente e del futuro della Serbia e del calcio internazionale. Centrale difensivo mancino, arrivato in Austria in estate, il suo valore è già alle stelle ma è seguito dalla creme del calcio europeo. Napoli compreso.