La Lazio, in questo finale di stagione, cercherà in tutti i modi di tornare in Champions League, un traguardo che sarebbe importante per Sarri e per l’organico che ha a disposizione.

Ovviamente, Sarri cercherà in tutti i modi, attraverso il raggiungimento dell’obiettivo della Champions, di convincere Lotito a farsi prendere i rinforzi giusti per la sua rosa, soprattutto a centrocampo, dove Milinkovic-Savic e Luis Alberto hanno il futuro in bilico.

In particolare, Sarri avrebbe chiesto un suo vecchio pupillo, Piotr Zielinski, il cui rinnovo a Napoli è molto complicato e data la scadenza nel 2024, potrebbe essere ceduto.

Fonte: Il Messaggero.