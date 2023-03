Calciomercato, il Napoli punta l’argentino Prestianni

Il Napoli pare sia interessato a Gianluca Prestianni, centrocampista del Velez. L’argentino, seguito dal CT Mancini, per una possibile convocazione con gli azzurri, ha destato l’interesse di alcuni club italiani, in particolare Milan e Napoli. Questo è quanto emerge da Tuttomercatoweb: “Il calciatore ha una clausola da 12 milioni di dollari e c’è stato un timido interessamento della Fiorentina, ancora molto soft e in una fase embrionale. Nelle prossime settimane è possibile che sia Milan che Napoli tentino un approccio, anche se il Velez non vorrebbe perderlo subito, ma tenerlo per almeno un’altra annata. Chi si è già mosso, in anticipo, sono Benfica e Siviglia. Entrambe hanno messo sul piatto circa 8 milioni di dollari più bonus per arrivare ai fatidici 12, ma per ora non ci sono accordi in chiusura”.