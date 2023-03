Daniele Miceli, esperto di mercato per SportMediaset, ha fatto il punto sul futuro del Napoli, a cui la squadra azzurra, con in primis lo scouting guidato da Giuntoli, sta lavorando.

Il Napoli pensa al futuro e segue una linea molto verde, puntando sempre un occhio sui giovani: in questo campionato, si sta facendo notare molto Baldanzi dell’Empoli, che può giocare sulla trequarti, e piace tanto a Giuntoli.

Ma su questo gioiellino non c’è solo il Napoli tra le big, ma c’è anche l’Inter, che ha necessità di continuare a puntare sui giovani anche per abbassare il monte ingaggi, e potrebbe essere un profilo valido anche per puntare sul 3-4-1-2.