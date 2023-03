SportMediaset, con l’esperto di mercato Daniele Miceli, fa il punto sul mercato del Napoli e in particolare su un nome che sta facendo la differenza in attacco: stiamo parlando di Victor Osimhen.

Per l’emittente, al momento il Napoli non pensa a una cessione di Osimhen, ma è chiaro che in estate arriveranno delle offerte importanti sul tavolo e si discuterà del futuro con il bomber.

Chelsea e United sono le pretendenti in Premier, il campionato che Victor sogna, ma non è da escludere un tentativo del PSG, che è guidato da due uomini che lo hanno svezzato nel grande calcio come Campos e Galtier, e pensano a lui considerando che ci saràà un restyling in attacco, date le possibili partenze di Messi e Neymar.

Ma, il Napoli non scende al di sotto dei 130-150 milioni di euro per valutare una sua possibile cessione.