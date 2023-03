Il Real Madrid è sulle tracce di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal portale El Nacional, Benzema, in scadenza di contratto, potrebbe salutare. Non c’è accordo sul rinnovo e gli ultimi infortuni del francese frenano il Real a proporre cifre alte. Da qui nasce l’idea Osimhen, anche se la valutazione alta del nigeriano di più di 100mlm potrebbe rappresentare un ostacolo per la trattativa.