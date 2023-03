Tmw – PSG-agente Osimhen, summit segreto settimana scorsa: è obbiettivo per l’estate, i dettagli

Settimana scorsa, secondo quando riportato da Tuttomercatoweb, è andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del PSG. Un summit(tenuto segreto dall’agente) per valutare il futuro del calciator, chiacchierato soprattutto in ottica Premier. la valutazione è intorno ai 150 milioni di euro e il PSG è alla ricerca di un centravanti per la prossima annata.

i buoni rapporti fra Calenda e Campos derivano dall’intermediazione(lato Lille) di quest’ultimo nell’affare Osimhen-Napoli, che ha visto l’inserimento di tre giovani come Liguori, Palmieri e Manzi a parziale contropartita. Il primo ha spiegato di non essere mai stato in Francia, neppure per firmare il contratto. Una transazione che è finita nel mirino della Procura che, nelle ultime settimane, ha chiesto la proroga delle indagini, con il Napoli che rischa ripercussioni. Un paradosso, perché le tre pedine di scambio sono state chieste dal Lille, visto che ad inizio luglio del 2020 era stato bocciato alla DCGN( Director Nationale de Contole de Gestion) l’organo interno alla Lega francese che controlla i bilanci della società. Costi i tre(piu Karnezis) erano stati valutati 20 milioni, mentre Osimhen fimniva a bilancio 70+10 di bonus. A luglio, oltre Osimhen, era stato ceduto anche Gabriel all’Arsenal, per 30 milioni.